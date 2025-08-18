Ferragosto con imprevisto per un escursionista casertano: si perde nei boschi e viene salvato dai Vigili del Fuoco

In compagnia di una donna, hanno perso l’orientamento tra i sentieri…

Un’escursione nella natura si è trasformata in un’esperienza di grande tensione per due amanti della montagna, che il giorno di Ferragosto hanno perso l’orientamento tra i sentieri delle Foreste Casentinesi. I protagonisti sono una donna di 45 anni originaria della provincia di Mantova e un uomo di 48 anni residente nel Casertano.

La coppia era partita dall’eremo di Camaldoli, ma una volta giunta nei pressi del Passo della Bertesca, nel comune di Bagno di Romagna, ha smarrito la strada. Erano circa le 19:30 quando, resisi conto di non riuscire più a ritrovare il percorso, hanno chiesto aiuto contattando i soccorsi.

In breve tempo, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – sezione Monte Falco – si è messa in moto, mantenendo costanti i contatti telefonici con i due escursionisti. Dopo circa mezz’ora di cammino, i soccorritori li hanno raggiunti: entrambi erano in buone condizioni fisiche, anche se visibilmente provati dall’esperienza.

I due sono stati accompagnati in sicurezza all’eremo con l’ausilio di un mezzo fuoristrada.