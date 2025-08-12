Ferragosto rovente, allerta meteo prorogata
12 Agosto 2025 - 16:36
La Protezione Civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità per temperature elevate fino alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto
CASERTA – Non accenna a fermarsi l’ondata di calore che sta caratterizzando questa settimana di Ferragosto. La Protezione Civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità per temperature elevate fino alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto.
Le previsioni indicano valori che potranno superare di 5-7°C le medie stagionali, accompagnati da un tasso di umidità particolarmente elevato. In alcune zone costiere, soprattutto nelle ore serali e notturne, l’umidità potrà raggiungere e superare il 60-70%, in un contesto di scarsa ventilazione.
Le autorità raccomandano prudenza: evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi direttamente al sole e ridurre le attività fisiche all’aperto. Si consiglia inoltre di limitare gli spostamenti in auto, arieggiare adeguatamente gli ambienti, idratarsi frequentemente bevendo acqua e prestare attenzione agli animali domestici.
Particolare cautela è richiesta per le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini, cardiopatici e soggetti con patologie croniche.