Festa scudetto, distrutti gli striscioni davanti al Comune

Vandali in azione nella notte.

PIEDIMONTE MATESE – Vandali in azione a Piedimonte Matese dove alcuni striscioni inneggianti lo scudetto al Napoli, posti con regolare autorizzazione, sono stati distrutti. Il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte ed ora si attende di visionare le telecamere poste nella zona (nei pressi del Comune) per capire a chi si deve una tale assurdità. Certo, in ogni caso, questo non fermerà la festa per lo scudetto alla squadra partenopea che si spera, arrivi stasera, al termine della partita con l’Udinese.