GUARDA IL VIDEO. FESTA DELLA TAMMORRA a Carinaro il 7, 8 e 9 giugno. IL PROGRAMMA COMPLETO

CARINARO – Si conclude come ogni anno a Carinaro la “Festa della Tammorra”. La quattordicesima edizione di musica popolare quest’anno, propone nella tre giorni che avrà luogo in Piazza Trieste, il meglio della musica popolare.

Si comincia venerdì 7 giugno alle ore 20,30 con “I Vianova” con la Compagnia “Suon & Passion”, “La scuola di tarantella di Montemarano”, “Romeo Barbaro e Paranza”, “i Suddaria”. Sabato 8 giugno è la volta di “Ambrogio Sparagna Trio”, “I Vico – Piccola orchestra Festa della Tammorra”, special Guest, Carlo Faiello. Il gran finale domenica 8 giugno con il gruppo pugliese, “Alla Bua” e il re della tammurriata, “Marcello Colasurdo”. A presentare le serate, Cosimo Alberti.

“Abbiamo messo insieme il top della musica popolare che attualmente c’è sulla piazza – afferma il Direttore Artistico della manifestazione, il professor Bruno Lamberti – facciamo concorrenza, in questo modo alle manifestazioni più strutturate, ma con uno scopo che ormai è diventato il nostro obiettivo principale: quello del recupero della tradizione popolare in chiave moderna e passare il testimone ai più giovani per far vivere la tammurriata ancora per tanti anni. L’anno scorso sono passate nei tre giorni di musica, almeno 30 mila persone. Quest’anno proviamo a bissare il successo”.

Nel corso della manifestazione è prevista l’esibizione di artisti di strada. Nelle tre serate funzioneranno stand enogastronomici con cibi della tradizione popolare.