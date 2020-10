Festante domina a Spa e porta a 5 il record di vittorie consecutive nella GT Open Cup

La penultima tappa della GT Open Cup a Spa, ha visto Aldo Festante riconfermarsi leader della classifica generale. Il weekend sportivo, tenutosi dal 16 al 18 Ottobre è stato caratterizzato da incredibili prestazioni del pilota capuano, il quale ha aggredito l’asfalto del circuito belga con la solita grinta che lo contraddistingue. La prima giornata ha visto Aldo combattere in qualifica con gli altri piloti, sino a conquistare la pole position. In Gara 1, poi, Festante è sfrecciato tra le insidie del Circuit de Spa – Francorchamps destreggiandosi fra gli avversari, per concludere in prima posizione, salendo sul gradino più alto del podio. La seconda giornata di competizione, invece, si distinta per le peripezie a cui è andato incontro Aldo: in qualifica un problema tecnico ha portato al distacco di una ruota anteriore della vettura, costringendo il pilota a fermarsi. Gara 2 è stata caratterizzata dalla presenza di detriti sul manto del tracciato, rendendo la corsa più rischiosa. Tuttavia Festante, grazie anche allo straordinario supporto del team, è riuscito a raggiungere la prima posizione, portandosi a casa un altro podio e riconfermandosi numero uno in classifica.

Grande soddisfazione quindi per il giovane pilota ed il team, grazie al quale è stato svolto, durante la stagione, un duro e complesso lavoro di perfezionamento, che come possiamo osservare, sta portando i risultati desiderati.“Dall’esterno può sembrare facile ma abbiamo lavorato davvero tanto per avere certi risultati questo weekend. Nelle prove libere eravamo indietro, il giro della pole per gara uno è stato frutto di sforzi congiunti miei e del team per ottimizzare assetto e guida, la battaglia per vincere gara uno si è risolta nell’ultimo quinto di gara. Domenica abbiamo convissuto con un problema tecnico in qualifica e dei danni a causa di detriti in gara e grazie ad un ottima strategia siamo riusciti a vincere di nuovo, adesso testa a Barcellona per ripeterci !”