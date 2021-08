FIAMMATA AFRICANA. E’ questa la settimana più calda dell’estate. NOTTI CALDE e AFOSE, occhio al disagio fisico!

L’ondata di caldo eccezionale, probabilmente la più intensa dell’anno, che sta per investire tutta l’Italia, si avvarrà di temperature estremamente elevate non solo di giorno ma anche di notte. Parliamo di valori che saranno fino a 10-12°C superiori alle medie del periodo, in particolare sulle Isole maggiori ed al Sud dove si potrebbe persino battere qualche record storico per agosto. Le temperature saranno meno elevate al Centro ed al Nord ma a rendere la calura insopportabile a tratti opprimente ci sarà l’afa, l’umidità dell’aria che si farà sentire soprattutto nelle ore di oscurità.

Nelle ore dopo il tramonto e quelle all’alba, che dovrebbero corrispondere alle minime, nei giorni martedì e mercoledì, saranno le peggiori. Per quanto riguarda i valori serali riteniamo che la maggior parte delle città intorno alle ore 21-22 potrà ancora essere intorno ai 30°C o persino superarli come nel caso di Cagliari, Palermo, Napoli, Roma, Milano, Firenze, Bologna. Significa calura anche opprimente e disagio fisico, soprattutto considerando l’assenza della ventilazione che a quell’ora non si avvale nemmeno più delle brezze. Anche le minime saranno molto elevate con la citta di Palermo, Cagliari, Napoli, Roma non sotto i 27/28°C. Pensate che con queste temperature basta un’umidità relativa superiore al 65/70% per provare disagio fisico anche elevato.