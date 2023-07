CASERTA – Una coltre di fumo questa mattina ha invaso i piani interrati della sede dell’Asl di Caserta, in via Unità Italiana. In quegli spazi si trovano alcuni laboratori della struttura sanitaria della nostra provincia.

A causa di questo incendio, inevitabilmente, è scattata l’evacuazione degli uffici dell’ASL. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco.