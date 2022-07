Fidanzati si schiantano con la moto. Lei muore, lui è grave in ospedale

ROCCA D’EVANDRO (Lidia e Christian de Angelis) Incidente stradale, grave il 26enne Luca morta la fidanzata. Ieri si è verificato un terribile e drammatico incidente stradale, lungo superstrada Cassino-Atina dove Francesca mentre era in sella alla moto condotta dal fidanzato Luca, ventisei anni di Rocca d’Evandro, è morta dopo lo scontro con una Fiat Punto condotta da un uomo e con a bordo la figlia. Luca il ragazzo casertano è in gravi condizioni presso l’ospedale di Roma. I due giovani stavano facendo ritorno a Sant’Elia, paese di residenza di Francesca Lafragola trasferita all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino dove, come disposto dal magistrato di turno presso la procura di Cassino, verrà sottoposta ad autopsia. A Rocca d’Evandro sono tutti in apprensione per le sorti di Luca, che è in prognosi riservata.