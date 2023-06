E’ accaduto qualche sera fa nei pressi …

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) La famigerata banda dei finestrini ha colpito ancora. L’altra sera a Lusciano in un vicolo, nei pressi di un noto negozio di detersivi, alcuni malviventi hanno depredato le auto mandando in frantumi i finestrini per poi darsi alla fuga. Indignazione ed ira da parte dei cittadini.