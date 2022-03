LE FOTO. Finisce con l’auto nel fossato. Muore 32enne

PIETRAVAIRANO – Questo pomeriggio verso le ore 18:00 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del Distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla SP 10 nel comune di Pietravairano per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno dovuto soccorrere un uomo di circa 32 anni residente nella zona che, sbandando con l’auto per cause ancora da accertare, finiva ribaltandosi in una scarpata adiacente la strada. I Vigili del Fuoco, dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio in dotazione, sono riusciti a liberare l’uomo dal veicolo e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza che, purtroppo, ne accertava il decesso. Successivamente i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo recupero.