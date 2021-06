SAN NICOLA LA STRADA – Domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Pietà a San Nicola La strada si terranno i funerali di Rosanna Mastroianni, la prof morta in un drammatico incidente stradale, mentre era in compagnia della figlia di 6 anni, salvata dalla donna prima di essere investita. Rosanna era una prof dell’Istituto Mattei di Caserta. La salma arriverà a mezzogiorno a San Nicola dall’ospedale di Caserta. Alle 16, come scritto, si terrà il rito funebre.