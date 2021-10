AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali di Luigi Palmieri 23 anni. Domani alle 15 presso la Parrocchia del Bambin Gesù ad Aversa si terranno i funerali del 23enne che si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano dell’abitazione di via Montale ad Aversa, l’altra notte. Luigi lascia il padre Antonio e la madre Maria Alvaro, oltre i tanti amici e familiari nel dolore. Tanti i messaggi di addio per questo giovane che ha deciso di compiere un gesto estremo per disperazione.