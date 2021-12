Folla commossa e palloncini bianchi ai funerali di Elisa Cipullo

CAPODRISE (Lidia e Christian de Angelis) Dolore, lacrime e applausi ai funerali della bellissima Elisa Cipullo 18 anni. Ieri pomeriggio alle 15 si sono celebrati i funerali della meravigliosa ragazza, portata via dal male, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Capodrise. In tanti i presenti per dirle addio, la giovane che ha lottato come una leonessa contro il male, da poco aveva compiuto 18 anni, lascia nel dolore i genitori Salvatore e Filomena, due sorelle, tra cui la consigliera comunale Anna Maria. Al passaggio della bara bianca i presenti tra le lacrime hanno applaudito e lanciato in cielo tantissimi palloncini bianchi. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia.

Francesco Cipullo “Dicono che Dio sceglie sempre gli angeli più belli accanto a sé..ed oggi si è preso il più bello vola in alto mia piccola Elisa vola libera in Un mondo migliore dove non esiste più nessun dolore..un giorno ci rincontreremo “