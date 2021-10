Folla e lacrime ai funerali del 21enne Marco Martellini, vittima del male

https://www.facebook.com/arcangelo.ferraiuolo.5/videos/1061773384597922

SAN MARCO EVANGELISTA (Lidia e Christian de Angelis) – Folla e lacrime ai funerali del 21enne Marco Martellini, vittima di un brutto male. La celebrazione si è svolta stamani presso la Chiesa Nuova dello Spirito Santo a San Marco Evangelista. Tanti i presenti per l’ultimo saluto al giovane che dopo aver lottato come un leone contro il male, ha perso la sua battaglia. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per questo angelo volato via troppo presto.

Il Comune di San Marco Evangelista ha espresso il suo cordoglio: “Il Sindaco, l’Amministrazione e i dipendenti comunali tutti, si stringono al dolore della famiglia per la prematura perdita del caro MARCO MARTELLINI.”