FOLLIA A MARCIANISE: 40enne pesta i genitori, salvati da forze dell’ordine e 118

MARCIANISE – Momenti di paura ieri sera in via Giudice Falcone, nel rione Cantone, dove una donna di 40 anni si è scagliata violentemente contro i propri genitori anziani.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe iniziato a colpirli senza alcun apparente motivo. In preda al panico, uno dei due coniugi, mentre la figlia stava aggredendo l’altro, è riuscito a contattare le forze dell’ordine chiedendo un immediato intervento.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, la polizia municipale e un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno provveduto a bloccare e sedare la donna, mentre i genitori sono stati medicati sul posto per le ferite riportate.

Da quanto si apprende, non si tratta del primo episodio di violenza domestica: i due anziani erano già stati vittime di comportamenti aggressivi da parte della figlia.

La 40enne è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e trasferita in una struttura sanitaria specializzata.