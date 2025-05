FOLLIA IN CARCERE. Detenuto azzannato dal compagno di cella: gli stacca parte dell’orecchio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CARINOLA – Inquietante episodio dietro le sbarre del carcere di Carinola: un detenuto è stato aggredito brutalmente da un altro recluso, che lo ha morso all’orecchio con tale forza da staccargliene una parte. Il caso, avvenuto mercoledì intorno alle 13, ha richiesto l’intervento urgente dei sanitari della struttura, che hanno poi trasferito la vittima in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due – entrambi napoletani e sulla quarantina – sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire, degenerando in pochi secondi in un’aggressione feroce. L’autore del morso è stato subito isolato in attesa delle decisioni della direzione carceraria e dell’autorità giudiziaria.