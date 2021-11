Forbici in mano, graffiava le auto in sosta: beccato dai Carabinieri

AVERSA – I carabinieri della Compagnia di Aversa, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, in quel comune ed in quelli di Parete e Trentola Ducenta, hanno proceduto a deferire in stato di libertà cinque persone, tra le quali, due donne residenti a Mondragone, sorprese all’interno del supermercato del parco commerciale di Trentola Ducenta mentre asportavano capi di abbigliamento. Per le stesse è stata altresì avanzata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio. Un uomo, invece, è stato sorpreso ad Aversa mentre con una forbice danneggiava alcune autovetture in sosta.

Gli ultimi due soggetti sono tati bloccati mentre asportavano prodotti ortofrutticoli da un’azienda agricola di Parete. Anche in questo caso è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

Nel corso dei medesimi servizi i militari dell’Arma hanno elevato 62 contravvenzioni al codice della strada, controllato 451 persone e 265 veicoli.