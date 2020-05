FORZE DELL’ORDINE A MONDRAGONE. Dal rispetto del lockdown all’invasione di massa sul lungomare. Corvino: “Sarà una catastrofe””

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – “Ho avvertito un grande senso di delusione: ho assistito ad una vera invasione di massa del lungomare, della villa comunale, della rotonda! Sono seriamente preoccupato perché non capisco come si possa passare in modo così repentino dal ligio ed encomiabile rispetto delle regole del lockdown ad una follia di massa che porterà in pochi giorni ad una inevitabile ripresa del contagio e ad una inevitabile catastrofe, sia in termini di salute pubblica che di economia! Se continuiamo così non usciamo più dal tunnel”. A scriverlo oggi, sul suo profilo fb, è il consigliere comunale Vincenzo Corvino amareggiato dal comportamento irresponsabile di quei concittadini che hanno preso d’assalto il lungomare di Mondragone, creando inevitabili assembramenti, al punto tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per far sgomberare le aree. Un senso di responsabilità venuto meno, oggi lunedì 4 maggio, quando si è ufficialmente entrati nella fase due, ovvero nella fase di convivenza con il virus, dopo un primo allentamento delle misure restrittive.