CAPUA (t.p.) – Blitz antidroga del comando provinciale di Caserta nel rione Santagata di Capua. I carabinieri sono entrati in azione alle 5, girano per la zona non distante dalla Pierrel, alla ricerca, pare, di grandi quantità di droga. Un’operazione in grande stile, con tanto di utilizzo di cani antidroga e di un elicottero.