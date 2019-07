FOTO. CASERTA. Stop girato da ignoti su via Unità d’Italia. Perché dei cretini possono far del male a chiunque

CASERTA (p.m.) – Un avviso di sicurezza per gli automobilisti casertani residenti, ma soprattutto per quelli che vengono occasionalmente nel capoluogo e non conoscono bene la città.

Da quattro o cinque giorni, un pericoloso cretino ha ruotato il segnale di stop di via Unità d’Italia all’angolo con via Fulvio Renella, rendendolo non percettibile. La rischiosa conseguenza e che i veicoli che percorrono la strada, non vedendo il cartello stradale di arresto, potrebbero supporre erroneamente di avere la precedenza a quell’incrocio e non fermarsi.

Anche perché l’ampia via Unità d’Italia, in quanto strada principale rispetto alla secondaria via Renella, lascia immaginate che, come normalmente avviene, abbia priorità di transito. E che la striscia segnaletica orizzontale tracciata sulla carreggiata che avverte dell’obbligo di fermarsi sia per giunta scolorita, con la vernice che da bianca è diventata di un grigio spento, non aiuta di certo a rendersi conto della situazione.

Gli organi della vigilanza stradale evidentemente sinora non si sono accorti del fatto.

Speriamo che, con questa segnalazione, intervengano sollecitamente come il caso richiede, per scongiurare un sempre possibile, grave incidente.

Nella foto che pubblichiamo, il segnale d stop ruotato.