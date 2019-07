FOTO. Dopo l’inchiesta di CasertaCE si svegliano dal letargo i vigili urbani di Cellole: 2 immobili sequestrati a Pantano

BAIA DOMIZIA (red.cro.) – La polizia municipale di Cellole, in queste ore ha controllato diversi immobili nella zona Pantano di Baia Domizia. All’esito due strutture sono state sequestrate e, per il reato di abuso edilizio, un uomo è stato denunciato, vista la mancanza delle necessarie autorizzazioni una piattaforma permanente di 35 metri quadrati con annessa capanna per gli attrezzi su un’area vincolata paesaggisticamente.

Un ritorno in una zona che da anni è sotto il vincolo sopracitato e che, caso vuole, sia stata controllata e messa sotto la lente d’ingrandimento dopo un nostro articolo sulla questione (LEGGI QUI)