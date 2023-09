FOTO E NOME. Dramma fuori al ristorante: si schianta contro un palo per evitare un furgone. Muore 30enne

Non si è trattato di un malore: il geometra vittima di un incidente stradale.

GRICIGNANO DI AVERSA/LUSCIANO/PARETE. Il dramma si è consumato all’ora di pranzo. Come già scritto in un precedente articolo (CLIKKA E LEGGI) , un uomo in sella ad uno scooter è morto davanti ad ristorante D’Angelo, in viale della Libertà, a Lusciano, a pochi passi dal comune di Parete. Si tratta di Giuseppe Cesaro, trentenne geometra di Gricignano d’Aversa. L’uomo, in scooter con una ragazza, è finito contro un palo. Diversamente dalle prime informazioni giunte, si è trattato quindi, non di un malore, ma di un incidente. Pare, ma saranno poi le forze dell’ordine ad accertarlo, che il giovane, per evitare un furgone che usciva in quel momento da una traversa, abbia perso il controllo dello scooter e sia finito contro un lampione della luce.

Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118. In quel momento Cesaro era ancora vivo, perdendo conoscenza, però, subito dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, mentre la ragazza che era con lui in scooter è stata ricoverata in ospedale.

La tragedia ha colpito tre comunità, tra cui anche Gricignano d’Aversa, dove il giovane, figlio di Pasquale Cesaro, detto il biondo, era molto conosciuto.