FOTO E VIDEO. AVERSA. Rubano auto in un garage: la rabbia della vittima

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Balordi entrano in un garage e si portano via l’auto, la rabbia della vittima. Stamani intorno alle 5 del mattino due delinquenti vestiti di scuro con berretti e guanti si sono introdotti furtivamente all’interno di un garage di un condominio in via Drengot ad Aversa, dopo una breve perlustrazione hanno scassinato un box e portato via una vettura, una Fiat Panda di colore bianco, il tutto sotto gli occhi della telecamera di sorveglianza privata. Stamani il proprietario non trovando l’auto ha guardato le immagini e scoperto il furto, denunciato alle autorità. L’uomo ha poi sfogato giustamente la sua rabbia e delusione sui social con tanto di video dei ladri in azione. Francesco S. “Succede questa mattina Aversa via Rainulfo Drengot intorno alle 4:55 del mattino. Due esseri viventi entrano dentro casa e si portano via l’auto. È uno schifo. Provano prima nel parcheggio che si vede nel video di fronte casa mia poi entrano direttamente in casa mia e si portano via l’auto. Il video è lungo solo alla fine c’è la parte in cui vanno via con l’auto. Che schifo Siamo schifati”