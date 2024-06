FOTO E VIDEO. Presentato il cartellone di eventi di “Un’estate da BelvedeRE”. UN FESTIVAL, DUE LOCATION

Si parte con Giovanni Allevi. Il compositore, pianista e direttore d’orchestra ha scelto Caserta per la sua unica esisizione estiva

CASERTA – Un festival, due location.

La nona edizione di “Un’estate da BelvedeRE”, in programma dal 13 giugno al 15 settembre, si svolgerà in due luoghi simbolo di Caserta, entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: la Reggia di Caserta – più propriamente l’antistante piazza Carlo di Borbone, che è la prima piazza più grande d’Italia e la seconda più grande d’Europa – e il Belvedere di San Leucio.

Il festival, diretto da Massimo Vecchione e organizzato da LWR S.R.L. in collaborazione con Ventidieci e con il Comune di Caserta, conta 22 spettacoli già confermati e disponibili sui circuiti di vendita, più altri 2 che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Questa mattina, giovedì 6 giugno, nella Sala Convegni del Belvedere di San Leucio, si è svolta la cerimonia di presentazione della rassegna alla presenza del sindaco di Caserta Carlo Marino, degli assessori comunali Emiliano Casale ed Enzo Battarra e del direttore artistico Massimo Vecchione. L’evento è stato moderato da Umberto Di Micco.

Il sindaco Carlo Marino si è detto soddisfatto della collaborazione del Comune di Caserta con una realtà privata per realizzare un cartellone di eventi di tale portata, soprattutto alla luce del fatto che “ad oggi, 6 giugno, non si sa se si farà, né dove, un’altra importantissima manifestazione, cioè Un’Estate da Re. Ma non è questo il contesto per fare una polemica politica” – ha chiosato il primo cittadino, riferendosi alla dibattuta questione regionale del mancato ottenimento dei Fondi Europei Sviluppo Regionale (Fesr) per l’organizzazione di eventi culturali. Rischia di saltare, per esempio, anche il Ravello Festival.

“Mi sento di ringraziare Massimo Vecchione per la sua caparbietà – è poi intervenuto l’assessore agli Eventi Emiliano Casale. “Si è impegnato tanto anche in periodo Covid. La nostra collaborazione sarà continua e costante e continuerà anche dopo la fine della rassegna”.

“Siamo passati dalla fabbrica della seta alla fabbrica dello spettacolo – l’ha succeduto l’assessore alla Cultura Enzo Battarra. “Parliamo di una manifestazione ricca di eccezionalità. Il maestro Allevi, per esempio, ha scelto il Belvedere come luogo dell’unico concerto estivo che farà prima di tornare a un necessario riposo”.

Massimo Vecchione, che è intervenuto per ultimo, ha presentato nel dettaglio il cartellone degli eventi, annunciandone due non ancora resi noti sul calendario di settembre, quello della “Reggia Session”. Ha poi condiviso con i presenti la sorpresa di un video contenente i saluti di alcuni degli artisti che si esibiranno nel corso di questa estate, che pubblichiamo in calce a questo articolo.

“Ci ho tenuto molto a organizzare un incontro con le attività commerciali del territorio – ha aggiunto Massimo Vecchione in chiusura – perché fossero pronte ad accogliere il grande flusso di persone che arriverà a Caserta per gli spettacoli. Voglio che chi viene per un concerto dorma a Caserta, mangi a Caserta, entri nei negozi di Caserta, invece di assistere allo show e andare via, come purtroppo è spesso successo. Vogliamo far rifiorire l’economia di questa bellissima città”.