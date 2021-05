FOTO E VIDEO. Sabato su Real Time la prima puntata di un nuovo format che vede protagonista AVERSA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Sabato la prima puntata del nuovo Format che vede protagonista Aversa. Il 15 maggio su Real Time alle 16:30 andrà in onda la prima puntata della nuova trasmissione sulla bellezza femminile, la cui protagonista sarà il Medical Beauty Clinic Dott.ssa S. Petruzzo con sede in Piazza Principe Amedeo ad Aversa, dal titolo “Il Tempio della bellezza” .Un programma che racconta la quotidianità di una beauty clinic che ha sede nel cuore della Campania, ad Aversa. La titolare della clinica, la Dott. Ssa Sonia Petruzzo, ha creato anche una scuola di estetica diventata per le ragazze campane un punto di riferimento. Un mondo di donne in cui si intrecciano le storie delle ragazze della scuola, delle clienti, delle collaboratrici, della Dottoressa e delle sue due figlie, con le quali condivide lavoro e vita privata. Fra programmi di dimagrimento, medicina estetica, trattamenti, piccoli e grandi eventi di ogni giorno, pillole di saggezza, liti familiari e riappacificazioni, Il Tempio della Bellezza mette in scena una quotidianità al femminile istruttiva, esuberante, divertente e mai banale. Clinica Medica Dermoestetica di alta Specializzazione, con sede ad Aversa, diretta dalla Dott.ssa Sonia Petruzzo, offre terapie di Ringiovanimento Cutaneo, Dermatologia Correttiva, Dietologia e Dietoterapia personalizzata. La Medical Beauty Clinic prende vita dalla visione della Dott.ssa Sonia Petruzzo, specialista in dietologia, dermatologia estetica, anestesia e rianimazione, nonché medico-chirurgo e con la dott.ssa Carmen Di Lella, farmacista, biologa nutrizionista e chimica cosmetologa. Situata nel centro storico della città, all’interno di un elegante palazzo d’epoca, la Medical Beauty Clinic è una clinica di medicina-estetica, anti-aging con un approccio unico che prevede il raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico ed emotivo dei propri pazienti. Un luogo in cui ritrovare la gioia di vivere la bellezza in tutte le sue forme ed una nuova sicurezza in sé stessi osservando il proprio corpo nuovamente giovane, elastico e sano. La Medical Beauty Clinic si avvale di strumenti all’avanguardia per i trattamenti medico-estetici, la riduzione del peso corporeo, la depurazione dell’organismo e la cura degli inestetismi cutanei. Un Team di medici-estetici di grande esperienza, definiranno un percorso personalizzato rivolto alla risoluzione dei problemi legati all’estetica del proprio corpo per permettere ad ogni paziente di ritrovare serenità, qualità della vita e gioia di mostrarsi. Inoltre, le estetiste professioniste, selezionate tra le migliori diplomate della Scuola di Estetica della Dott.ssa Sonia Petruzzo, si prenderanno cura dei pazienti, accogliendoli con attenzione e premura.