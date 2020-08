FOTO E VIDEO. Sul litorale campano è strage di tartarughe: la terza in 2 giorni. Borrelli: “Bisogna contrastare l’inquinamento”

Lago Patria, tartaruga agonizzante trovata dai bagnanti. Borrelli: “Si dovranno verificare le cause che ne hanno determinato la morte

Lago Patria, tartaruga agonizzante trovata dai bagnanti. Borrelli: “Si dovranno verificare le cause che ne hanno determinato la morte. Abbiamo allertato la stazione Anton Dohrn e l’Ente Riserva Volturno Licola Falciano.”Durante la giornata del 18 agosto sulla spiaggia di Lago Patria dei bagnanti, hanno ritrovato in mare una tartaruga gigante agonizzante portandola sul bagnasciuga per soccorrerla. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, ora sono in corso gli esami autoptici per determinare le cause del decesso. La notizia è stata segnalata da diversi cittadini al Consigliere Regionale dei Verdi- Europa verde Francesco Emilio Borrelli che ha allertato la stazione zoologica Anton Dohrn ed il presidente dell’Ente Riserve Volturno Licola Falciano Giovanni Sabatino. In questa area sono state ritrovate diverse tartarughe, la Caretta Caretta è una specie molto diffusa in zona. “Appena abbiamo saputo di questa situazione abbiamo allertato la stazione zoologica Anton Dohrn e l'ente Riserva Volturno Licola Falciano affinché si possa risalire alle cause del decesso di questa tartaruga. Abbiamo chiesto all’Arpac di monitorare la condizione delle acque e di verificare eventuali scarichi illeciti. Dobbiamo assolutamente fare tutto il possibile per salvaguardare la nostra fauna prima che sia troppo tardi, contrastando l’inquinamento e riducendo l’utilizzo della plastica, un vero incubo per la fauna acquatica che troppo spesso la ingerisce rischiando la vita. ”-ha commentato il Consigliere Borrelli.

