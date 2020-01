FOTO E VIDEO. Tra Mina, Haber, Rossellini e tante altre star c’è anche Martina, giovane talento di MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È un talento tutto mondragonese quello di Martina Marotta, che sicuramente non passerà inosservato nel panorama del cinema nazionale e perché no, anche internazionale. La giovane 22enne, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha partecipato ad un cortometraggio definito un vero e proprio capolavoro. “Un uomo e la sua non accettazione di un rapporto finito, il senso dell’abbandono che lo conduce verso la follia più assoluta e verso il femminicidio”.

Una produzione di Stefania Rossella Grassi, Ermelinda Maturo, Daniele Gramiccia, Dan Bic, presentata dalla BIC PRODUCTION e CAMERAWORKS.



Un Film Scritto e Diretto da Stefania Rossella Grassi, Tommaso Scutari con la partecipazione di star del cinema italiano come Isabella Rossellini, Alessandro Haber, Franco Nero, Anna Kanakis, Alessio Boni, Daniela Giordano, Corinne Clery, Serena Grandi, Demetra Hampton, Elisabetta Pellini, Corrado Solari, Karla Gascon, Holly Irgen, Youma Diakite, Ermelinda Maturo, Barbara Kal, Martina Marotta, e con la straordinaria adesione della cantante Mina, di Massimiliano Pani, Giuliana De Sio, Barbara Bouchet.Direttore artistico Renzo Rossellini; fotografo di scena Thomas Capasso.“Quello che mi ha riempito d’orgoglio – afferma Martina – è aver avuto l’occasione di lanciare assieme ad artisti di fama nazionale ed internazionale, un messaggio importante per aiutare tutte quelle donne che quotidianamente subiscono violenze fisiche e psicologiche a denunciare i propri carnefici. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di poter lavorare con attori e attrici di grande calibro e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del film tra cui Marko carbone, Gianni Errera, Cinzia Diddi che ha fornito gli abiti di scena. Ringrazio la straordinaria Mina per aver donato una delle sue canzoni più belle dal titolo “fly away”. Ho vissuto una indimenticabile esperienza arrivata dopo anni di sacrifici e studio e spero di poter avere numerose altre importanti opportunità lavorative. Voglio rivolgere un pensiero alla mia famiglia che con dedizione e amore mi ha sempre supportata, e alla mia città di origine, la bellissima Mondragone che raggiungo nel tempo libero, portandomi poi a Roma, il suo inconfondibile profumo. In cantiere – conclude Martina – ci sono importanti progetti tra cui la partecipazione ad un film internazionale prodotto dalla Bic Production“.E noi non possiamo che augurare a questa splendida ragazza mondragonese, la realizzazione del suo sogno più grande che è quello di diventare una apprezzatissima attrice di successo.