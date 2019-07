FOTO IMPRESSIONANTE. Auto schianta nella notte e si ribalta lungo la Domitiana, gli occupanti spariti nel nulla

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – E’ una semplice foto. Insomma, tanto semplice poi non è, visto che si tratta di un’auto totalmente ribaltata da un incidente stradale avvenuto stanotte lungo lo statale Domitiana.

Diventa normale proprio in considerazione del luogo in cui la vicenda si svolge.

Non è la prima volta che auto incidentate pesantemente, distrutte e in zone pericolosissime vengano abbandonate dai loro occupanti.

Anche stavolta è capitata la stessa cosa, gente con la pelle dure perché allontanarsi dopo un incidente del genere bisogna essere abituati a certi contesti di totale pericolo.

Al momento non possiamo stabilire chi fossero gli occupanti, ma possiamo ritenere che quell’auto non fosse in regola con i dettami di legge.

Cose che succedono (quasi) solo a Castel Volturno