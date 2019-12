FOTO. MADDALONI. Pioggia di calcinacci si abbatte su un’auto in via Bixio, danni da migliaia di euro. E i vigili urbani…

MADDALONI (g.g.) – Su via Nino Bixio, circa un’ora fa, il forte vento ha fatto crollare dei calcinacci da un edificio, che hanno preso in pieno la vettura parcheggiata in strada, come si vede dalle foto. I pezzo sono caduti da un’altezza significativa ed appartenevano al palazzo che si trova a pochi metri di distanza dalla chiesa di San Martino e che è di proprietà del comune di Maddaloni. Ovviamente, come stiamo raccontando in queste ore, esiste un problema di sicurezza e manutenzione. Quando questo riguarda palazzi privati, è chiaro che il discorso è più complicato e investirebbe anche le competenze ispettive degli uffici tecnici dei vari comuni. Ma quando l’immobile è direttamente di proprietà comunale, onestamente pare inaccettabile che di fronte ad eventi atmosferici leggermente più complicati rispetto al solito, come questo vento di tramontana abbattutosi oggi, cadano calcinacci e mettano pesantemente in pericolo le persone. Perché, come si vede dalle foto, queste pesanti porzioni di edificio hanno seriamente danneggiato l’auto di questo cittadino maddalonese, frantumando il parabrezza, attingendo pesantemente il cofano e la parte retrostante di questa vettura. Chiaramente, se la persona fosse stata all’interno o appena scesa dall’autovettura, avrebbe seriamente rischiato la vita. A quanto ci dice chi ha segnalato la notizia, i vigili urbani, celermente avvertiti, avrebbero risposto al malcapitato di avere una sola auto in servizio e di essere imepganti in un altro intervento. Ovviamente, anche questa vicenda lascia perplessi, perché i vigili urbani dovrebbero essere attenti e attivi su un episodio che vede al suo interno anche un edificio comunale. Ma tant’è, sappiamo come vengono gestiti i pubblici servizi nei nostri comuni e in particolare a Maddaloni.