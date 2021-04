Tremendo incidente in scooter, Francesco muore a 17 anni. LA DINAMICA DELLO SCHIANTO

Emersa dalle prime indagini delle forze dell’ordine

CASTEL VOLTURNO – Se siamo certi di qualcosa è che 17 anni non è l’età giusta per morire. Non lo è per i ragazzi che affrontano terribili malattie, non lo è per chi vive in zone di guerra, non lo è per chi guida uno scooter in strada.

Ieri abbiamo dato la notizia della morte di un ragazzo di 16 anni a Castel Volturno, dopo un terribile incidente stradale con il suo scooter che ha impattato contro una Fiat Panda. Oggi dobbiamo rettificarne l’età, Francesco Marmo aveva 17 anni. Un particolare che nulla cambia nella tristezza che provoca un simile avvenimento.

Stanno indagando le forze dell’ordine sull’incidente mortale avvenuto ieri nella città castellana.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato dal diciassettenne, che probabilmente ha perso il controllo del mezzo, è andato a colpire una vettura che percorreva lo stesso senso di marcia, la Fiat Panda di cui parlavamo prima. L’impatto contro le quattro ruote e successivamente la caduta del ragazzo sull’asfalto hanno provocato poi la morte del giovane.

Ovviamente, la polizia ha ricostruito nelle prime ore successive alla collisione la dinamica. Nelle prossime ore si avrà la certezza definitiva di cosa sia avvenuto ieri, sabato.