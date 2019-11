Friday for Future, AVERSA invasa dai giovani. Il corteo per il futuro del Pianeta “sbarca” in città

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Al via la quarta mobilitazione indetta dal movimento di “Fridays for Future” che in tutto il mondo sta vedendo milioni di studentesse e studenti scendere in piazza per reclamare impegni per il clima a tutela del futuro del Pianeta. Stamani la città invasa dai manifestanti per l’iniziativa globale sul clima. La manifestazione è partita alle ore 8:30 da Piazza Crispi invadendo tutte le strade, per poi passare per via Roma per poi giungere in Piazza Municipio. Ad aderire all’evento diverse associazioni, alcune scuole, l’associazione “Stop allo Scempio Ambientale Ovunque – Aversa” al fianco dei giovani nella giornata di mobilitazione mondiale indetta dal movimento Friday for Future per il Global Climate Strike. Centinai i ragazzi, gli studenti e i cittadini che hanno affollato e d invaso le vie cittadine e la Piazza principale della città per dire basta allo scempio ambientale e più rispetto per il Pianeta.