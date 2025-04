FRIGNANO. Fanno prima i lavori alla Tozzi e poi le determine. I giochi pericolosi dei Trotta, Seguino e del responsabile del settore tecnico Massimo

È una procedura non consentita che ha creato, ad esempio, un terremoto giudiziario a Caserta capoluogo di provincia. E sull’appoggio elettorale dei Trotta…

FRIGNANO (Federica Borrelli) – Un’operazione che, con buonsenso e in ottemperanza delle disposizioni legali, avrebbe dovuto essere semplice, ordinaria. Invece, si è rivelato essere un presunto abuso: i lavori di ristrutturazione dei bagni nella scuola elementare “Luca Tozzi” di via IV novembre sono stati realizzati senza alcuna autorizzazione.

A dimostrarlo, la tardiva redazione delle tre determine di affidamento, avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile, a lavori oramai terminati.

Le determine raccontano che in altrettante volte la ditta incaricata è stata la TLI Edil Impianti di Luca e Ignazio Trotta. A loro sono stati affidati in forma diretta anche i lavori per il rifacimento del laboratorio di musica del medesimo istituto, ma la regolarità su carta è arrivata solo dopo l’ultimazione degli interventi.

Eppure, solo la scorsa settimana, la notizia pubblicata da CasertaCe sull’evacuazione degli studenti della scuola elementare, causata dall’esalazione di acidi che si è diffusa in tutto l’istituto, aveva suscitato forte preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico. Durante le ultime fasi dei lavori di ristrutturazione dei bagni, un operaio, in pieno orario scolastico, aveva accidentalmente versato del liquido contenente acido, facendo scattare immediatamente il piano di evacuazione per prevenire rischi legati all’inalazione di sostanze tossiche.

Ai tempi, la poca chiarezza su modalità e motivi di questo episodio, aveva anche spinto il gruppo politico all’opposizione a chiedere una maggiore trasparenza sui fatti accaduti che, con la pubblicazione di ieri delle determine dirigenziali, sembra aver aperto un’ulteriore falla: la mancanza di un incarico preventivo con determine che il Comune avrebbe potuto scrivere e rendere esecutive in pochi minuti. Inoltre, sarebbe occorsa una comunicazione da parte del direttore dei lavori da sottoporre alla visione del dirigente scolastico Gabriella Clemente e del responsabile della sicurezza prima di qualsiasi procedura di intervento.

Ma chi sono Luca e Ignazio Trotta? Sono co-proprietari dell’impresa edile che ha saputo farsi largo nel panorama imprenditoriale frignanese, finendo per intascare ben 15mila euro di incarichi ottenuti con tre affidamenti diretti – e tutti sotto la soglia dei 5mila euro in modo da non dover ricorrere alla piattaforma MEPA – tutt’altro che baciati dalla fortuna e da un meccanismo di equa rotazione delle imprese inserite nell’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Frignano, ammesso e non concesso che questo esista.

I due imprenditori sono noti a Frignano per essere stati sostenitori attivi del vicesindaco Giuseppe Seguino durante la campagna elettorale del 2021. La loro stretta vicinanza, che in paese non è certo un mistero, renderebbe la situazione ancora più delicata e suscettibile ad interpretazioni varie. Se da un lato non ci sono prove dirette che attestino che l’operazione possa essere frutto di un gioco di favori, è indubbia la coincidenza tra la vicinanza politica e gli affidamenti diretti che rende i sospetti quanto meno verosimili e degni di una certa attenzione, non riducibile ad un mero chiacchiericcio da paese.