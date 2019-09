FRIGNANO. Lei ritira la querela per stalking e lui riprende a perseguitarla: 63enne finisce in manette

FRIGNANO – All‘esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Stazione di Frignano reparto dipendente dalla Compagnia di Aversa, hanno eseguito un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo di anni 63, residente in Frignano, per i reati di atti persecutori (stalking) nei confronti della ex compagna.

L‘indagato – a seguito di precedente denuncia della vittima per reiterati episodi vessatori consistiti in molestie, appostamenti, aggressioni, minacce, telefonate e messaggi – era stato sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, successivamente aggravata, per mancato rispetto delle prescrizioni, nella misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento odierno si è reso necessario in quanto l’uomo, non appena rimesso in libertà in seguito a sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela da parte della vittima, riprendeva i comportamenti persecutori nei suoi confronti.