FRIGNANO. Piazza Mercato, speculazione privata in vista: manifestazione d’interesse lampo del Comune

Il progetto di trasformazione di piazza Mercato solleva un’ondata di malcontento tra i cittadini, preoccupati di uno stravolgimento della vita della comunità. Ma diversi sono anche i dubbi sulla non compatibilità dell’opera con la classificazione urbanistica attuale della piazza, destinata al parcheggio e servizi comuni

FRIGNANO (Federica Borrelli) – Piazza Mercato, che sorge all’angolo tra via Lincoln e via Magliulo, potrebbe ben presto essere ceduta ad un privato per la realizzazione di un’area mercatale di tremila metri quadri di superficie posta su due livelli e con l’edificazione di un’infrastruttura sportiva.

È quanto si evince dalla manifestazione di interesse pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Frignano qualche giorno fa.

Un atto redatto, pare, in modo fulmineo: al termine della riunione di giunta, la procedura di manifestazione di interesse era stata già avviata e resa pubblica, con una scadenza ristrettissima di soli 10 giorni di tempo per gli operatori economici che intendono prendere parte alla gara. La notizia, però, sembrerebbe essere stata tutt’altro che ben accetta dai frignanesi e dall’ambiente politico.

Tema al centro della discussione è la classificazione urbanistica di Piazza Mercato, attualmente designata come “area parcheggio” e destinata a servizi di pubblica utilità, tra cui il centro di raccolta, la protezione civile e attività di interesse comune, come eventi, concerti e feste locali dove è possibile installare strutture gonfiabili. Una funzione sociale dell’area che tuttavia non emerge dalla procedura approvata dagli amministratori comunali e redatta dal dirigente dell’area tecnica, l’architetto Nicola Massimo, che invece sostengono nell’avviso di partecipazione che la piazza sia un “bene dismesso” e “in disuso”, acquisito vent’anni fa nel patrimonio comunale e in precedenza occupato dall’ex industria conserviera Agria.

Ma l’area, per quanto ci risulta, non è ancora di proprietà dell’Ente: la piazza è attualmente sotto il controllo della società Fingestim, che sta ricevendo il pagamento degli espropri da parte del Comune di Frignano. Inoltre, altro punto di criticità riguarderebbe la compatibilità dell’operazione con le reali dimensioni a disposizione della piazza: per realizzare un centro commerciale di 3.000 mq, su una superficie di 5971 mq, lo spazio per i parcheggi e altre strutture accessorie ne uscirebbe limitato.

Per riassumere, la proposta suscita interrogativi sulla necessità di sottrarre uno spazio destinato alla collettività per favorire un’operazione commerciale che, secondo i più, servirebbe ad arricchire solamente alcuni imprenditori privati. La piazza, infatti, è un luogo di incontro per i cittadini, un punto di riferimento per i ragazzi nelle gite scolastiche, ma soprattutto è da anni la zona del mercato rionale del martedì, dove Frignano vanta da generazioni un’antichissima e proficua tradizione ittica. La trasformazione di Piazza Mercato in un’area commerciale, stando alle opinioni del posto, rischia di compromettere uno degli spazi più vitali per la comunità del paese.