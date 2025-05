Frontale in via Moscati nei pressi dell’Istituto Carli: 4 feriti

Al momento non sono ancora note le condizioni precise delle persone coinvolte

CASAL DI PRINCIPE – Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via Moscati, a pochi metri dall’Istituto Tecnico Commerciale “Guido Carli” a Casal di Principe. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di quattro persone.

L’impatto, avvenuto in una zona solitamente molto trafficata ha generato forte preoccupazione tra i presenti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Al momento non sono ancora note le condizioni precise delle persone coinvolte, tutte trasportate d’urgenza negli ospedali della zona per ulteriori accertamenti. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi del caso