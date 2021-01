FRONTALE SULLA STATALE 87. Disposta l’autopsia sul corpo di Luciano Carozza

SAN MARCO EVANGELISTA (Lidia e Christian de Angelis) – Disposta l’autopsia sul corpo di Luciano Carozza. Il magistrato di turno come da prassi ha disposto l’esame autoptico sulla salma del 48enne di San Marco Evangelista, deceduto ieri sera intorno alle 23:40 circa, mentre a bordo della sua vettura una Lancia Musa grigia insieme alla moglie e ai due figli Teresa e Clemente, di 17 e 14 anni, di ritorno a San Marco Evangelista, lungo la strada S.S.87 che porta da Caivano a Marcianise, nei pressi dei Regi Lagni, si è schiantato frontalmente contro una Fiat Punto grigia guidata da un giovane di 38 anni che da Caserta andava in direzione opposta.

Lo schianto è stato tremendo, Carozza è deceduto sul colpo mentre la moglie è finita in ospedale, come gli altri feriti trasportati al nosocomio di Frattamaggiore. Sul posto oltre i sanitari del 118 sono giunti anche i carabinieri, i vigili del fuoco di Afragola. Secondo le prime indiscrezioni il 38enne a bordo della Fiat pare stesse viaggiando a velocità sostenuta è abbia preso in pieno la Lancia della famiglia Carozza. Carozza era un bravo uomo, onesto lavoratore, faceva il panettiere, era molto conosciuto in città e la sua scomparsa ha sconvolto tutti. Un amico scrive: “Riposa in pace caro Luciano che Dio ti abbia in gloria. San Marco Evangelista perde un grande uomo, lavoratore esemplare che si sacrificava per la sua famiglia senza mai tirarsi indietro. Adesso starai con la tua cara mamma e aiuterai la tua famiglia da lassù. Mi dispiace tantissimo, sentite condoglianze alla sua famiglia”.