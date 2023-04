Fucile e pistole nascoste in fattoria. Giudizio immediato per il fratello di Francesco Diana

E’ quanto disposto dal gip Emilio Minio

SAN CIPRIANO D’AVERSA/SAN TAMMARO – Giudizio immediato per l’imprenditore Francesco Diana, fratello dell’ex assessore Orlando Diana, tratto in arresto lo scorso 14 febbraio (attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg) per detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni.

E’ quanto disposto dal gip Emilio Minio. Diana ammise il possesso delle armi dicendo di averle prese per paura di attentati: la sua azienda bufalina di località Carditello a San Tammaro era stata in passato vittima dei raid.

Tre le armi sequestrate: una pistola, una con matricola abrasa e due di probabile provenienza illecita, oltre ad una vecchia lupara. Il processo comincerà a maggio.