Fugge all’alt della polizia, scatta l’inseguimento: trovato con la droga

E’ stato arrestato per droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

CASERTA– Un 30enne tunisino, T.M.A. residente a Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato per droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intercettato in corso Giannone, in pieno centro di Caserta, da una volante della polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Lo scooter su cui viaggia. Gli agenti provano a fermarlo ma il 30enne tira dritto.

Inseguimento per le strade del centro l’inseguimento si è concluso in viale Carlo III. L’uomo ha tentato la fuga a piedi e ne è nata una colluttazione con gli agenti colpiti dal 30enne con schiaffi e pugni.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 8 involucri contenenti della cocaina occultata in una confezione di medicinali. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice Vitale – accogliendo le argomentazioni dell’avvocato – ha disposto nei confronti del 30enne gli arresti domiciliari, nonostante la richiesta della custodia in carcere avanzata dal pm.

Entrambi i poliziotti sono stati refertati in ospedale.