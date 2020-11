MEDICI E TECNICI SOSPESI. Dicevano di andare in “missione per l’Asl”, ma erano in giro per i loro comodi

AVERSA (red.cro.) – Emergono ulteriori elementi sull’indagine della procura di Aversa-Napoli Nord che ha scoperto un mondo oscuro di assenteismo sul posto di lavoro, gli uffici dell’Asl Aversa, che ha portato alla sospensione di 7 dirigenti medici e 6 tecnici amministrativi per una serie di illeciti allontanamenti dal servizio con conseguente truffa ai danni del servizio Sanitario Regionale.

Le indagini sono iniziate nel 2017, dopo una segnalazione della Direzione generale dell’Asl di Caserta, nella quale venivano comunicate le numerose anomalie. Telecamere installate dagli inquirenti e intercettazioni telefoniche sono state centrali nelle indagini ai danni di altri 9 dipendenti oltre ai 22 sospesi. Questo gruppo di furbetti, però, non ha subito nessuna misura poiché finiti in pensione. I carabinieri dei Nas hanno dimostrato come l’allontanamento dagli uffici veniva giustificato spesso e volentieri come “missione” esterna per l’Asl, una panzana utilizzata per fare i loro comodi. Il caso più interessante riguarda uno dei dipendenti dell’Asl normanna che su 58 giorni di presenza attestata, si è allontanato ben 36 volte in maniera illecita.