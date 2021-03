Furto all’Asl. Ladri scambiano vaccini pediatrici per quelli anti-Covid

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva in spiaggia

REGIONALE – La scorsa notte ignoti hanno fatto irruzione nella farmacia dell’Asl di Salerno, in via Leucosia. I ladri hanno portato da un frigorifero numerose dosi di vaccino per profilassi pediatrica e influenzale. Farmaci per un valore complessivo di circa 25mila euro. All’interno di un’altra stanza, protetta da una porta blindata, erano custodite anche 70 dosi di vaccino anti-Covid 19, che non sono state trafugate.

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva in spiaggia, a pochi metri di distanza dal luogo in cui era stata rubata. Sono in corso indagini da parte dei militari per risalire all’identita’ dei responsabili e capire quale fosse il loro obiettivo. Al momento non e’ possibile stabilire se le vaccinazioni Covid siano state volutamente tralasciate o se i malviventi siano stati scoraggiati dalla presenza della porta blindata. All’interno della struttura, inoltre, sono custoditi anche farmaci anabolizzanti, spesso ricercati dai ladri.