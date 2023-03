Furto con scasso nella notte: depredata la nota pizzeria di via Napoli

A denunciare l’accaduto sui social, il giovane gestore del locale: ignoti hanno forzato la saracinesca e portato via l’incasso ed i tablet in dotazione al personale.

MADDALONI “Ti alzi per andare a lavoro di domenica e trovi la saracinesca aperta perché ti hanno rubato

. Questo è offendere il lavoro e sacrificio di una famiglia. VIGLIACCHI”! E stato proprio il giovane gestore della nota pizzeria di via Napoli “Di Vico in Vico”,, a denunciare quanto accaduto ieri notte: alcuni banditi si sono introdotti nel locale, dopo aver forzato la saracinesca, e hanno fatto razzie. Portati via il denaro contante ancora custodito in cassa, all’incirca 500 euro, ed i tablet in dotazione ai dipendenti.