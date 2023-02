Furto in abitazione: ladro bloccato sul tetto

I residenti della zona hanno allertato i carabinieri che..

CASTEL VOLTURNO – Tenta furto in un’abitazione, bloccato dai carabinieri. E’ quanto accaduto a Castel Volturno in via Arnaldo Forlani in localit√† Pescopagano. I carabinieri, allertati da alcuni residenti della zona, si sono recati presso l’abitazione attenzionata individuando il ladro che alla vista dei militari si era arrampicato sul tetto. Raggiunto da un carabinieri il bandito ha reagito violentemente scagliandosi contro il militare ma nonostante l’operazione si √® conclusa con successo.