Furto nel deposito della ditta: rubati camion della raccolta rifiuti

GRICIGNANO D’AVERSA– Due compattatori ed una navetta sono stati rubati nella notte da ignoti nel deposito dell’azienda che effettua il servizio di igiene urbana nel comune di Gricignano d’Aversa. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, i ladri hanno forzato il cancello d’ingresso introducendosi nel deposito e asportando i mezzi, che era stati noleggiati dall’azienda; sono stati i dipendenti della ditta a scoprire il furto stamani quando si sono recati in deposito per prendere i mezzi e iniziare il servizio di raccolta. Un furto ritenuto “strano” dagli investigatori visto che non e’ facile ricollocare sul mercato dei mezzi così particolare come gli autocompattatori. Dal Comune fanno che il servizio continuerà sebbene vi saranno dei disagi.