LA FOTO. AVERSA sotto attacco del “Ladro del sasso”. L’immagine del sospettato beccato dalle telecamere

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Potrebbe esserci un sospettato dei furti seriali messi a segno nelle ultime settimane ad Aversa con la tecnica del sasso. In queste ultime settimane si sono susseguite una serie di furti notturni a danno di attività commerciali, già in difficoltà a causa delle restrizioni.

L’autore degli stessi potrebbe essere l’uomo che mostriamo in foto, beccato da un frammento di video di una telecamere. Il giovane indossa in tutti i video dei furti lo stesso giubbotto e ha depredato le attività seguendo lo stesso modus operandi, vale a dire usa un sasso per sfondare la vetrina, creandosi un varco. L’uomo entra nel locale e porta via i soldi dalla cassa, oggetti piccoli di valore come tablet e bottiglie di liquore o vestiti.

Il soggetto ci è stato segnalato da alcuni cittadini accogliendo il nostro appello per avere maggiori informazioni utili agli inquirenti per identificare il delinquente. Le attività depredate con questa modalità del sass, sono il negozio di abbigliamento in via Belvedere ad Aversa, a Pasquetta, il lounge bar Cliché di via Vittorio Veneto. Poi, il furto alla pizzeria OROROSSO di via San Francesco.

Sembrerebbe che il soggetto notato negli ultimi giorni si aggiri a piedi in questo perimetro di città, monitori i locali più isolati e le vie di fuga e poi colpisca di notte, usando un sasso e fuggendo a piedi. Chiunque lo riconosce o sappia chi è il soggetto in foto lo riferisca alle forze dell’ordine. Ci auguriamo che gli inquirenti presto lo arrestino facendo giustizia per i tartassati commercianti aversani.