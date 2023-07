Gabriele morto dopo il terribile incidente: i familiari chiedono il sequestro della salma

Nel violento impatto contro un furgone ha perso la vita anche Festus Nortey, giovane manager di Teano.

VAIRANO PATENORA. Il familiari di Gabriele Panarello, 26 anni di Vairano Patenora, giovane medico veterinario, deceduto oggi, vogliono vederci chiaro e per questo presentano una denuncia con richiesta di sequestro della salma del loro congiunto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che dovra’ ora nominare un medico legale per accertare le cause del decesso, con esame autoptico, nonche’ provvedere alla nomina di un ingegnere esperto nella ricostruzione dei sinistri stradali.

Ecco quanto chiedono i familiari di Gabriele Panarello assistiti dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. Il giovane Gabriele ha perso la vita a causa del fortissimo impatto verificatosi durante il sinistro mortale. Gravissime le lesioni riportate nell’incidente avvenuto ieri domenica 9 luglio lungo la strada provinciale di Sant’Andrea del Pizzone, all’altezza di Francolise. Gabriele viaggiava a bordo di una Fiat 500 con tre amici quando per cause da accertare l’autovettura si è andata a scontrare contro un camion alle prime luci dell’alba di ieri. Nel violento scontro è deceduto all’istante anche Nortey Festus che viaggiava nella stessa auto di Panarello.

Il familiari di Gabriele sono distrutti dal dolore; il giovane si è spento in mattinata all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato d’urgenza dal Pronto Soccorso di un altro ospedale della zona che lo aveva ricevuto per le prime cure. La sua salma poi è stata trasferita al dipartimento di medicina legale del Cardarelli.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del furgone che si e’ scontrato con l’autovettura con a bordo il medico veterinario. Sia il guidatore dell’autocarro che l’altro occupante dell’auto pare che al momento non verserebbero in pericolo di vita. Sul sinistro indagano i carabinieri di Francolise agli ordini del maresciallo Daniela Fiorini e sotto le direttive del Sostituto Procuratore della Repubblica Sergio Occhionero. Nel terribile schianto è morto sul colpo Festus Nortey 30 anni manager aziendale di Teano. Feriti altri due passeggeri, si tratta di due giovani di Caianello figli di due imprenditori del posto.