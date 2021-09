MADDALONI – Attimi di tensione si sono vissuti questo pomeriggio in via Roma a Maddaloni dove si è reso necessario l’intervento di una volante del locale commissariato per mettere fine ad una lite in famiglia. La discussione sarebbe scoppiata quando i genitori di un giovane del posto avrebbero requisito la card del reddito di cittadinanza, che percepisce regolarmente, al figliolo per evitare che questi spendesse in modo “inopportuno” il denaro caricato sulla carta.