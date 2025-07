GESTO ESTREMO. Poliziotto casertano 50enne del reparto mobile prova a togliersi la vita in casa

VILLA LITERNO – Un uomo di 50 anni, poliziotto del Reparto mobile della questura di Caserta, è stato salvato in extremis dopo un tentativo di suicidio per impiccagione. L’episodio, avvenuto oggi in una abitazione di Villa Literno non distante da un centro scommesse , ha allertato i soccorsi, prontamente intervenuti per prestare aiuto.

L’uomo, A., è stato trovato in gravi condizioni e immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Aversa Le sue condizioni restano critiche, ma i medici confermano che è ancora vivo.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno stabilizzato il paziente prima del trasferimento in ospedale. Le motivazioni dietro al gesto estremo non sono ancora chiare, ma le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.