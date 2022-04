Giallo in paese: uomo arriva al “Moscati” con ferite di arma da taglio alle braccia e polsi

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Giallo in paese: 65enne trasportato in ospedale con gravi ferite.

Ieri notte un 65enne del posto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa in condizioni disperate: l’uomo era nella sua abitazione di via Salvo d’Acquisto, presentava vistose e sanguinanti ferite da arma da taglio alle braccia e polsi, non è chiaro se sia stato un incidente oppure un tentativo di suicidio.

Sotto shock la comunità.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.