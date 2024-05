Litorale Domizio, boom di presenze

Traffico intenso si è registrato, nel week end appena trascorso, sulla Domiziana per raggiungere Baia Domizia

CELLOLE/SESSA AURUNCA – Previsto un pienone per la stagione balneare in arrivo anche per il mare cristallino e per gli impegni dei sindaci di Sessa Aurunca e di Cellole, come hanno potuto notare i delegati nazionali della Cisas.



Traffico intenso si è registrato, nel week end appena trascorso, sulla Domiziana per raggiungere Baia Domizia per passare una domenica in relax e godersi il mare del litorale. Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone proprio qualche giorno ha sottolineato gli obiettivi raggiunti, a riguardo, dalla sua amministrazione: “Dopo il nostro insediamento avviamo una seria campagna di pulizia e di tutela del territorio. Abbiamo instituito l’area comunale per sconfiggere l’inquinamento. Abbiamo fatto una battaglia a muso duro presso ogni sede opportuna.

Siamo arrivati persino in Provincia a Latina per chiedere più controllo della costa laziale. Abbiamo avviato dei controlli fissi, nei canali e nel mare. Abbiamo avviato un controllo analisi periodico delle acque. Abbiamo avviato il controllo con i droni. Abbiamo allertato ed incontrato tutti i gradi della Capitaneria di Porto. Abbiamo avviato con la Provincia di Caserta, un’iniziativa fantastica quella del battello spazzamare, che ha controllato e pulito le nostre acque. Abbiamo fatto una vera e propria battaglia ed oggi vediamo i risultati. “