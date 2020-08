Gioconda muore a 29 anni. E’ lutto cittadino

CAIAZZO – E’ stato proclamato il lutto cittadino a Caiazzo per la mrote di Gioconda Salomone, 29 anni appena. La giovane era ricoverata nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Stefano Gianquinto, sindaco di Caiazzo ha proclamato il lutto cittadino: “A nome mio, dell’amministrazione comunale e dei caiatini, certo di interpretare lo sgomento di tutti, desidero esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia della giovanissima Gioconda Salomone per l’immenso dolore che sta vivendo. La morte di una giovane vita è un fatto crudele ed è sempre difficile cercare le parole giuste per descrivere ciò che si prova. Gioconda era una ragazza semplice, genuina, chi la conosceva bene dice che era una persona solare e allegra. E’ davvero molto doloroso pensare che tutti i suoi sogni rimarranno irrealizzati. A chi le ha voluto bene mancheranno il suo sorriso e la sua voglia di vivere. E’ volontà di questa Amministrazione dichiarare durante lo svolgimento dei funerali, (previsti per oggi) il lutto cittadino. Riposa in Pace Gioconda“.